PALERMO: ARCIDIOCESI, INDIFFERENZA GENERALE VERSO INGIUSTIZIE SOCIALI

15 gennaio 2018- 11:35

Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - "I numerosi senzatetto morti negli ultimi mesi in un angolo di strada fino al caso di Amor il pomeriggio di Capodanno, sono la prova che qualcosa non va, che le ingiustizie sociali stanno relegando ai margini uomini soli, famiglie con figli, anziani, nell’indifferenza generale. E lui, fratel Biagio Conte, l’uomo che dai primi anni Novanta raccoglie dalla strada chi non ha più nulla, ha deciso di farsi come loro". Lo scrive sul suo sito l'Arcidiocesi di Palermo, parlando del missionario laico Biagio Conte che da cinque notti dorme sotto i portici delle Poste centrali per solidarietà verso gli ultimi. Proprio questa mattina , l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, è andato a trovare il missionario laico per dargli l'eucaristia. E ora l'Arcidiocesi scrive sul suo sito: "Così, ha preso un paio di coperte, la Bibbia, il breviario, ha raccolto per strada un bel cartone robusto e ha sistemato il suo giaciglio di protesta sotto i portici delle Poste centrali di via Roma. Proprio dove qualche anno fa emise l’ultimo respiro Vincenzo, un senza dimora che la Missione Speranza e Carità ha assistito e accompagnato verso la morte, facendogli sentire l’affetto e l’attenzione che per una vita gli erano stati negati".