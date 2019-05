21 maggio 2019- 11:20 Palermo: Area industriale Carini, Sos dai lavoratori aziende 'Regione che fa?'

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Rilancio dell'area industriale di Carini: nuovo invito alla Regione per la costituzione di un tavolo. Al secondo incontro che si è svolto nella sede del Comune di Carini, tra il sindaco Giovì Monteleone, l'assessore alle attività produttive Alessandro Gambino, e la segreteria della Fiom Cgil Palermo, hanno partecipato le Rsu di aziende come Sirti, Omer, Italtel, Seli-Kab, Tmb e Tecnozinco che, nonostante la desertificazione del tessuto produttivo, resistono e chiedono risposte, come un piano di sviluppo per la zona che salvaguardi le aziende metalmeccaniche, dopo la crisi che ha causato la chiusura di tante sigle storiche. “Dalle Rsu Fiom di tutte le aziende intervenute è arrivata sempre più pressante la richiesta di un coinvolgimento della Regione siciliana per costituire un tavolo istituzionale permanente sul rilancio dell'area - dichiarano il segretario Fiom Francesco Foti e Rosario Tomaselli, della segreteria provinciale Fiom – Le aziende non possono più aspettare, le proposte ci sono. La Regione, alla quale anche il sindaco di Carini si è rivolto, e malgrado i solleciti rivolti all'assessore alle attività Produttive Turano, non ha ancora risposto al nostro invito”. La Fiom ha posto l’esigenza di chiedere alla Regione siciliana un piano industriale per il sito di Carini, con il riconoscimento di area di crisi complessa e di Zes, zona economica speciale. E ha sollecitato l'attivazione dei contratti di programma, che riguardano le aree depresse, con investimenti per creare occupazione aggiuntiva e l'utilizzo dei contratto di sviluppo, a sostegno di programmi di investimento produttivi strategici. A sollecitare la Regione siciliana sono innanzitutto i lavoratori delle le aziende, che fanno i confronti con l'operato di altre regioni italiane più attive. “La regione Lombardia è stata presente a tutti gli incontri sulla vertenza Sirti in corso al Mise e ha garantito un supporto economico a tutti i lavoratori lombardi coinvolti nell'accordo di solidarietà, firmando anche l'accordo ministeriale - dichiara Giuseppe Romano, Rsu Fiom di Sirti – Anche la regione Veneto contribuirà pagando direttamente ai lavoratori 2 euro per ogni ora di solidarietà. Mentre la regione siciliana continua a non riceverci”.