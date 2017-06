PALERMO: ARMI E MUNIZIONI NASCOSTE TRA I LIBRI, ARRESTATO 60ENNE

1 giugno 2017- 13:50

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Armi e munizioni nascoste tra i libri. Con l'accusa di detenzione illegale di armi comuni da sparo la Polizia di Stato ha arrestato a Santa Flavia, in provincia di Palermo, un 60enne incensurato. Gli agenti della Squadra mobile durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo hanno trovato 11 armi e circa 1300 munizioni clandestinamente detenute, oltre a numerose altre armi e munizioni di libera vendita nascosti in una libreria in un piccolo studio realizzato nel piano interrato della casa. Fucili e pistole erano in perfetto stato e meccanicamente funzionanti. L'ipotesi è che il piccolo arsenale sia stato acquistato su internet. Ecco perché i poliziotti hanno proceduto al sequestro di un computer e di un cellulare, che potrebbero contenere elementi utili a risalire ai canali di approvvigionamento delle armi. I primi accertamenti tecnici hanno consentito di rilevare che le armi, prive di qualunque segno identificativo, appartengono alla categoria di quelle comuni da sparo, dotate, quindi, di potenziale offensivo. Inoltre, il munizionamento, anch’esso non rientrante nelle categorie previste per legge, dai primi esami è risultato compatibile per l’uso con le stesse armi sequestrate. "E' necessario effettuare ulteriori e più approfonditi accertamenti - spiegano dalla Questura - per verificare la provenienza, la potenzialità offensiva delle armi e le eventuali modifiche apportate per aumentarne la potenza di fuoco".