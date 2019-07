11 luglio 2019- 15:26 Palermo: arresti mafia nigeriana, Assoimpresa 'grati alla polizia'

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "L'operazione che ha portato a smantellare un gruppo criminale della così detta 'mafia nigeriana' nel cuore del centro storico di Palermo, a Ballarò, è il segnale di un'attenzione forte da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine verso il capoluogo siciliano per la quale non possiamo che essere grati". Lo afferma il presidente nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi, commentando l'operazione portata a termine dalla polizia a Palermo. "La presenza di gruppi criminali, che si aggiungono a Cosa nostra, rende il territorio poco sicuro per i cittadini e le imprese - aggiunge Attinasi - È necessaria una sinergia sempre più stretta fra gli attori in campo per contrastare in modo efficace la criminalità".