PALERMO: ASP, DA DOMANI IN FUNZIONE PIANO EMERGENZA CALDO

31 maggio 2017- 14:45

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Entrerà in funzione domani il 'Piano sull’emergenza caldo' realizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Sono previsti interventi rivolti, soprattutto, alle categorie maggiormente a rischio in occasione delle ondate di calore e, cioè, i bambini fino a 4 anni di età e gli anziani che più degli altri posseggono un carente sistema di termoregolazione e una minore capacità di manifestare e provvedere ai propri bisogni. L’Asp ha trasmesso ai medici di medicina generale l’elenco elaborato dall’assessorato regionale della Salute (Dasoe) dei soggetti fragili. E' stato predisposto un servizio di allerta per gli anziani già in assistenza domiciliare integrata (Adi) e per i pazienti 'fragili' segnalati direttamente dai medici di medicina generale a una centrale operativa. In pratica, i medici di famiglia, dopo avere visitato il paziente, potranno allertare direttamente la centrale operativa del servizio per richiedere, qualora ve ne fosse bisogno, l’impiego di infermieri professionali per terapie di reidratazione urgente a domicilio. I numeri di telefono dedicati sono a uso esclusivo dei medici di medicina generale che già sono stati informati del piano di emergenza caldo. Realizzate, inoltre, brochure, locandine e 50mila ventagli che riportano indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per fronteggiare eventualmente le alte temperature. Il materiale informativo – contenente numeri di telefono da contattare, consigli facili da ricordare e di immediata applicabilità - è in distribuzione nei poliambulatori, Pta, unità valutative, consultori, farmacie e studi medici. Il prossimo 30 giugno è stata prevista, in ogni Pta e distretto dell’Asp di Palermo, una giornata dedicata alla prevenzione degli effetti del caldo sulla salute.