13 agosto 2019- 14:19 Palermo: Assoimpresa, 'ok proroga dehors, ora trovare soluzioni durature'

Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - "L'intenzione di prorogare al 31 dicembre 2019 le autorizzazioni in corso e in scadenza per i dehors, che potranno restare montati h24, è un segnale di buona volontà da parte del consiglio comunale: adesso bisogna continuare a lavorare per trovare soluzioni durature nell'interesse dei commercianti e della città". Questo il commento di Alfio Zambito, responsabile Pubblici esercizi di Assoimpresa, al termine dell'incontro, convocato da Giulio Tantillo, componente della commissione Urbanistica, con le associazioni di categoria, sul tema dehors a Palermo. "Apprezziamo la disponibilità al confronto manifestata dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione, che devono superare le divergenze - continua Zambito -. Alla commissione Urbanistica abbiamo ribadito le nostre proposte per la revisione del regolamento, chiedendo anche una rimodulazione delle sanzioni: non è possibile mettere sullo stesso piano chi ha una regolare autorizzazione e commette una lieve infrazione e chi invece è totalmente abusivo". La commissione Urbanistica si è anche detta disponibile a lavorare con la commissione Attività produttive al regolamento dehors ed è in programma un nuovo incontro con le associazioni di categoria. "Il confronto è assolutamente fondamentale per arrivare a soluzioni condivise - dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi - e siamo soddisfatti che il consiglio comunale abbia deciso di lavorare senza sosta per dare risposte certe alle attività produttive".