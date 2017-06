PALERMO: ATTESA PER LA VISITA DEI REALI DELL'OLANDA

21 giugno 2017- 08:14

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - C'è attesa a Palermo per la visita di Re Willem-Alexander e della Regina Máxima d'Olanda. I Reali andranno alle 10 a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, dove verranno accolti dal sindaco Leoluca Orlando. Poi raggiungeranno Palazzo dei Normanni, dove il Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone li accompagnerà a visitare la Cappella Palatina. E subito dopo andranno in Questura per parlare di contrasto alle organizzazioni criminali che portano i migranti dal Nord Africa in Europa.