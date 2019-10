29 ottobre 2019- 17:57 Palermo: atti vandalici in un asilo di Villabate, Lagalla 'pronto a intervenire'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Ancora atti vandalici alla scuola materna 'Raggio di Sole' di Villabate, in provincia di Palermo. "Ancora una volta la comunità di Villabate è colpita dal cieco ed ingiustificabile vandalismo di chi prende a mira delle proprie stupide bravate una scuola, di per sé segno di aggregazione giovanile e di educazione alla legalità - ha commentato l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla - Nel condannare il doloso danneggiamento della scuola materna, esprimo particolare vicinanza all'amministrazione comunale, alla dirigente scolastica, ai docenti, agli alunni e alle famiglie che subiscono un danno che si ripercuote sulla continuità del diritto allo studio e sulla componente più indifesa della società, quali sono i nostri bambini". "Ancora una volta - ha aggiunto l'assessore - dichiaro la disponibilità ad intervenire, per quanto di mia competenza, a sostegno delle istituzioni scolastiche di Villabate, con l’intento di contribuire al più sollecito ripristino delle attività didattiche".