14 giugno 2019- 19:38 Palermo: avvolto da fiamme mentre brucia canneto, morto pensionato

Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Tragedia a Monreale, in provincia di Palermo. Il cadavere di un pensionato è stato trovato nella strada vicinale Macca Miccini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato avrebbe dato fuoco a un canneto in un terreno di sua proprietà, ma sarebbe stato avvolto dalle fiamme, che non gli hanno lasciato scampo. A dare l'allarme sono stati i familiari che non vedendolo rientrare a casa hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Sono scattate così le ricerche che hanno portato alla macabra scoperta. Sul posto, oltre ai militari che conducono le indagini, ci sono i vigili del fuoco e il medico legale.