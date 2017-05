PALERMO: BIG M5S IN CAMPO PER FORELLO, ATTESI DI MAIO E DI BATTISTA

19 maggio 2017- 18:36

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Per la campagna elettorale di Ugo Forello, candidato sindaco di Palermo del M5s, scendono in campo i big del movimento. Il 27 maggio in città ci sarà il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio per un'iniziativa elettorale, mentre il 4 giugno è prevista la presenza di Alessandro Di Battista. Nessuna certezza invece sull'arrivo a Palermo del leader Beppe Grillo.