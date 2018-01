PALERMO: BIMBA DI 18 MESI INGERISCE HASHISH, è GRAVE

4 gennaio 2018- 16:49

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - Una bimba di un anno e mezzo è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Di Cristina di Palermo. Secondo le prime informazioni avrebbe ingerito dell'hashish. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai genitori e trasportata all'ospedale Buccheri La Ferla. Qui i medici hanno disposto il trasferimento al Di Cristina, dove si trova ricoverata in rianimazione. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile.