PALERMO: BIMBA IN OSPEDALE CON LESIONI, ARRESTATA LA MADRE (2)

3 luglio 2017- 09:09

(AdnKronos) - Un ulteriore episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 26 giugno quando la sorellina della bimba di due anni e mezzo era stata ricoverata d’urgenza sempre presso il pronto soccorso dell’ospedale di Partinico (Palermo) a seguito di plurime lesioni al capo – tra le quali fratture all’arcata dentale, tumefazioni, escoriazioni multiple – e morsi in svariate parti del corpo. La bambina era stata trasferita d’urgenza presso l’ospedale Di Cristina di Palermo, dove era stata sottoposta ad esami specialistici, nonché ad accertamenti medico legali che ne hanno evidenziato "oltre ai traumi sopra descritti, le condizioni igienico-sanitarie scadenti, analogamente a quanto documentato nei confronti della sorella più grande".Anche in quella occasione, a richiedere il soccorso dei sanitari non era stata la madre della bambina, bensì un altro componente del nucleo familiare “di fatto” domiciliato presso l’abitazione dove l’indagata viveva con le figlie, il compagno ed i parenti di quest’ultimo. La ricostruzione di quanto accaduto la sera precedente al giorno del ricovero ha pemrmesso di documentare "come la madre della bambina abbia percosso reiteratamente la figlia, facendo si che la stessa impattasse violentemente con il viso sul pavimento, nonché contro alcuni infissi dell’appartamento in maniera tale da cagionarle le significative lesioni successivamente refertate dai sanitari".Delle due bambine, la più piccola si trova ancora ricoverata presso l’ospedale di Palermo dove registra un progressivo miglioramento delle sue condizioni di salute; la più grande è stata affidata temporaneamente alla nonna, in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria.