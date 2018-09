21 settembre 2018- 13:31 Palermo: bimbo picchiato a scuola, preside 'valuteremo azioni disciplinari'

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Non credo si possa parlare di bullismo, ma in ogni caso è un deprecabile atto di violenza che va condannato con fermezza". A dirlo all'Adnkronos è Luigi Cona, dirigente scolastico del 'Damiani Almeyda Crispi' di largo Mineo, a Palermo, l'istituto tecnico frequentato dal tredicenne autistico picchiato da un compagno di classe 15enne che ha provocato al bambino ferite giudicate guaribili in sette giorni. L'aggressione è avvenuta fuori dal plesso scolastico ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri che hanno fatto scattare la denuncia per il più grande. I due ragazzini, iscritti al primo anno dell'istituto, avevano avuto un battibecco in classe. Il 15enne, nato a Palermo da genitori dello Sri Lanka, aveva spinto il compagno di classe, ma l'intervento dell'insegnante e della docente di sostegno aveva immediatamente riportato l'ordine. Fuori dalla scuola, però, la lite è continuata e dalle parole i due studenti sono passati rapidamente alle mani. Ad avere la peggio proprio il 13enne che ha dovuto ricorrere alle cure dei medici. "Abbiamo immediatamente convocato il 15enne che si è dimostrato subito dispiaciuto per quanto era accaduto. Si è detto pronto a chiedere scusa al compagno" racconta il preside.