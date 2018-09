21 settembre 2018- 13:31 Palermo: bimbo picchiato a scuola, preside 'valuteremo azioni disciplinari' (2)

(AdnKronos) - Lunedì Cona ha convocato un consiglio di classe straordinario per discutere del caso. "Ascolteremo i due ragazzini e i loro genitori - spiega - e valuteremo eventuali azioni disciplinari per l'aggressore". Per il 15enne potrebbero scattare i 'servizi sociali utili' dentro la scuola oppure la sospensione. Intanto, la scuola ha già attivato la psicopedagogista delll'istituto per avviare "una discussione dentro la classe sul tema della violenza e del rispetto degli altri - spiega il preside che solo dall'inizio dell'anno è alla guida dell'istituto -. Ci riserviamo di avviare anche un percorso con gli assistenti sociali che lavorano con la Procura per coinvolgere tutti i ragazzi. La nostra è una scuola tranquilla - conclude -, dove non si sono mai registrati simili episodi ma è importante coinvolgere gli studenti e lavorare sul rispetto dei diritti di tutti".