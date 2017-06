PALERMO: BLACK OUT IN CENTRO CITTà, MIGLIAIA DI CITTADINI SENZA ENERGIA ELETTRICA

29 giugno 2017- 15:17

Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Black out elettrico in pieno centro cittadino a Palermo. Migliaia i cittadini che da qualche ora sono senza energia elettrica, o con l'energtia a singhiozzo. Dall'Enel fanno sapere che si è verificato "un doppio guasto ai cavi interrati, dovuto forse al caldo eccessivo e all'elevato consumo di energia elettrica". "L'utilizzo eccessivo di energia elettrica ha messo sotto stress gli impianti elettrici - dicono all'Adnkronos dall'Ufficio stampa di Enel Palermo - Stiamo lavorando senza sosta e installando una power unit di due mega, oltre a gruppi elettrogeni di grossa taglia per limitare i danni". Anche la sede Enel è attualmente senza energia elettrica. "Contiamo di risolvere il problema entro il pomeriggio", dicono. I problemi maggiori riguardano le persone anziane costrette a stare a casa con il caldo e senza aria condizionata. Sono numerose le segnalazioni arrivate alla sala operativa dei Vigili del fuoco per persone rimaste bloccate in ascensore.