PALERMO: BLITZ ANTIABUSIVISMO A COLLESANO, ARRESTATE 3 DIPENDENTI COMUNALI

24 luglio 2017- 16:23

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Dopo aver timbrato il badge andavano dal fruttivendolo o a fare shopping. Con l'accusa di truffa e false attestazioni i carabinieri hanno arrestato a Collesano, in provincia di Palermo, tre dipendenti comunali. I controlli, andati avanti per diversi giorni, hanno permesso di fare luce sul comportamento di tre donne che dopo aver attestato la presenza sul luogo di lavoro, strisciando il badge, si allontanavano per fare compere, andare al panificio oppure a casa. "I servizi hanno consentito di documentare la condotta abitudinaria e continuata nel tempo" dicono gli investigatori dell'Arma. Per le tre impiegate, una 31enne, una 49enne e una 44 enne è così scattato l'arresto. Processate con rito direttissimo, nei loro confronti è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.