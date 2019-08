3 agosto 2019- 13:57 Palermo: blitz antidroga ad Altarello, sequestrati 83 panetti di hashish

Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - Ottantatré panetti di hashish sequestrati e un arresto. E' il risultato di un blitz antidroga compiuto dalla polizia tra i quartieri Calatafimi e Altarello, a Palermo. In manette è finito Maurizio Pollicino, 47 anni. Nel suo appartamento, gli agenti e il cane poliziotto Yndira hanno trovato 83 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, nascosti in una scatola di cartone in un borsello accanto al comodino della camera da letto. Ulteriori indagini sono in corso per risalire alle identità di eventuali complici del pusher e alla provenienza del carico di droga.