11 ottobre 2018- 09:46 Palermo: bomba a mano tra rifiuti in discarica, artificieri in azione

Palermo, 11 ott. (AdnKronos) - Una bomba a mano tra i rifiuti. Artificieri del Comando provinciale dei carabinieri in azione ieri pomeriggio nella discarica di Bellolampo, a Palermo. L'ordigno è stato ritrovato tra la spazzatura, dove qualcuno lo aveva abbandonato probabilmente non sapendo come disfarsene. Dopo la segnalazione ai carabinieri, sono arrivati gli artificieri che hanno messo in sicurezza l'area e fatto brillare la bomba a mano. Non si registrano feriti.