PALERMO: BONELLI IN CITTà PER SOSTENERE NADIA SPALLITTA

5 giugno 2017- 13:03

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Tappa a Palermo domani per il leader dei Verdi. Alle 10.30, a piazza Verdi (lato Cinema Rouge et Noir), Angelo Bonelli incontrerà la stampa e i cittadini per ribadire il sostegno nazionale del partito alla candidatura di Nadia Spallita come sindaco di Palermo. Durante l'incontro Bonelli presenterà l'appello contro la legge blocca demolizioni e parlerà della gestione dell'ambiente e della mobilità di Palermo presentando le proposte per il futuro sostenibile della città insieme alla candidata alla carica di sindaco.