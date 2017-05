PALERMO: BUTTAFUORI PESTATO E RIDOTTO IN FIN DI VITA, INDIVIDUATO BRANCO

10 maggio 2017- 13:42

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Sono stati individuati gli altri componenti del branco che lo scorso febbraio pestarono il buttafuori di un locale a Palermo, riducendolo in fin di vita. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo nei confronti di F.A., 26 anni, del quartiere Brancaccio, e di P.S.T., 22 anni, D.A.M., 26 anni, e T.A.P., 21 anni, tutti del quartiere Zisa. La notte del 21 febbraio scorso un gruppo di giovani si presentò nel noto locale del centro storico 'Le Terrazze Excelsior' e chiese con insistenza all'addetto alla sicurezza di poter accedere all'area riservata, il privè. Davanti al rifiuto del buttafuori i giovani si allontanarono per poi tornare a notte fonda armati di bastoni per mettere a segno un vero e proprio raid punitivo. Calci e pugni e colpi di bastone ridussero la vittima in fin di vita. Le indagini della Squadra mobile, immediatamente scattate, hanno consentito di risalire all'identità degli aggressori. Fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.