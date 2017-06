PALERMO: CADE DA SCALA E MUORE, TRAGEDIA IN CORSO FINOCCHIARO APRILE

28 giugno 2017- 14:55

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Incidente domestico mortale stamani a Palermo. La vittima è un uomo di 68 anni che stava effettuando alcuni lavori nell'appartamento del figlio in uno stabile al civico 185 in corso Finocchiaro Aprile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato è salito su una scala ma, dopo aver perso l'equilibrio, è caduto battendo violentemente la testa sul pavimento. Inutili i soccorsi. Il personale del 118, infatti, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Non è ancora chiaro se l'uomo sia deceduto a causa della caduta o se sia stato colpito da un malore. Sulla vicenda indaga il Commissariato Zisa.