PALERMO: CANDIDATI SINDACO AL RUSH FINALE TRA COMIZI, FESTE E GIRI IN BICI

9 giugno 2017- 15:10

Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - Un giro in bici e uno a piedi, un comizio, una festa, una serata di cabaret e uno spettacolo. Ultime ore di campagna elettorale per i sei candidati a sindaco di Palermo che in vista del rush finale prima del silenzio elettorale di domani preparano la chiusura di una 'chiamata al voto' che nelle scorse settimane non ha risparmiato qualche colpo di scena e qualche asprezza. Toni accesi, scambi di accuse e botta e risposta a distanza tra gli aspiranti sindaci, che adesso dovranno provare a sfruttare le ultime ore a disposizione per conquistare gli indecisi. Uno scontro all'ultimo voto da giocarsi soprattutto nei quartieri. Per stasera il pentastellato Ugo Forello, a cui mercoledì scorso Beppe Grillo ha tirato la volata finale durante un'iniziativa elettorale allo Zen, ha scelto una pedalata. 'In bici sotto le stelle' è il titolo dell'iniziativa che prevede il raduno di sostenitori e attivisti alle 20.30 in piazza Vittorio Veneto e la partenza alle 21. "Emozioni forti, sei mesi molto intensi passati velocemente - dice -. Tanti nuovi amici, decine e decine di passeggiate ed eventi, centinaia di km percorsi a piedi o in bici insieme ai nostri attivisti. Noi ci siamo svegliati dal torpore, noi non ci arrendiamo al declino di Palermo. Noi vogliamo una città felice".