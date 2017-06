PALERMO: CANDIDATI SINDACO AL RUSH FINALE TRA COMIZI, FESTE E GIRI IN BICI (2)

9 giugno 2017- 15:10

(AdnKronos) - Chiusura low profile anche per Fabrizio Ferrandelli, il leader de I Coraggiosi, sostenuto nella corsa a sindaco di Palermo da forzisti e cuffariani. Anche per lui come il grillino nessun big, ma una passeggiata in centro. "Anche stasera siamo insieme" dice dalla sua pagina Facebook l'ex dem che per la seconda volta sfida Leoluca Orlando. L'appuntamento è alle 21.30 al 'Chiosco' di via Libertà 36. "Poi ci spostiamo insieme… niente formalità, soltanto tanti amici. A stasera!" assicura. Per il rush finale del sindaco uscente e ricandidato per la quinta volta alla guida della città, Leoluca Orlando, invece, nel pomeriggio in città è atteso il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Alle 17 è in programma un'iniziativa al teatro Al Massimo, poi spazio al comizio dello stesso Orlando e alla musica. Sul palco le note dei Radiodervish, No Hay Problema, l’ex La Crus Mauro Giovanardi e la comicità di Ernesto Maria Ponte. "Vi aspetto numerosi più tardi a Piazza Massimo. Una grande festa per chiudere una splendida e festosa campagna elettorale" dice il professore, che intanto incassa il sostegno di intellettuali, artisti ed esponenti del mondo delle Istituzioni che con una serie di video pubblicati in queste ore nelle rispettive pagine Facebook o in quella dello stesso Orlando prendono posizione a favore della sua riconferma.