PALERMO: CANDIDATI SINDACO AL RUSH FINALE TRA COMIZI, FESTE E GIRI IN BICI (3)

9 giugno 2017- 15:10

(AdnKronos) - Sceglie una festa anche la consigliera comunale uscente, Nadia Spallitta, sostenuta dai Verdi. Per ringraziare sostenitori ed elettori ha dato appuntamento alle 21 ai Candelai con 'Full Moon'. Per lei l'endorsement dell'attore e regista Giobbe Covatta. "È limpida, è donna e ha un programma convincente" dice. Tre qualità che bastano per farne il sindaco giusto ad amministrare Palermo, secondo Covatta. L'ex Iena Ismaele La Vardera, il più giovane dei candidati a sindaco, dopo una giornata trascorsa in giro per la città, concluderà la sua campagna elettorale in piazza Marina con i ragazzi di 'Amici' di Maria de Filippi e uno spettacolo di cabaret di Totò Borgese, suo assessore designato allo Sport. "Noi la campagna elettorale la chiudiamo così, in giro per la città. Stasera festa finale a piazza Marina" annuncia sulla sua pagina Facebook La Vardera. Chiusura più tradizionale, infine, per Ciro Lomonte, che terrà un comizio alle 19 in piazza Bellini con il leader sicilianista, Massimo Costa.