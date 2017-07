PALERMO: CANTONE IN CATTEDRA, AMMINISTRATORI GIUDIZIARI A LEZIONE DI ANTICORRUZIONE

3 luglio 2017- 17:53

Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, sale in cattedra nell'aula Falcone del dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo. L'appuntamento è per domani alle 9. Insieme al prefetto di Palermo, Antonella De Miro, sarà lui a spiegare le misure di commissariamento anticorruzione nei confronti delle imprese agli amministratori giudiziari iscritti al corso di formazione curato da Giovanni Fiandaca e Costantino Visconti. L’intervento di Cantone è frutto del protocollo d’intesa stipulato, a fini formativi e di ricerca, dall’Ateneo con l’Anac, la Procura nazionale antimafia e l’Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati.Dopo i saluti del rettore Fabrizio Micari durante la giornata sono previsti anche gli interventi dell’avvocato Colcagno dell’Anac e di Donato Pezzuto, amministratore giudiziario. Il corso per amministratori giudiziari, alla sua V edizione, si concluderà sabato 8 luglio con la consegna degli attestati di partecipazione alla presenza del procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, e del direttore dell’Anbsc, il prefetto Ennio Mario Sodano.