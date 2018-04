21 aprile 2018- 15:40 Palermo: Carabinieri arrestano 'topo d'appartamento'

Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - Con l’accusa di furto in abitazione, i Carabinieri hanno arrestato un uomo, Antonino Riggio di 43 anni. L’uomo è stato fermato in flagranza dai Carabinieri mentre era intento a forzare la porta di un’abitazione al piano terra in viale Croce Rossa. Gli operanti hanno accertato che, poco prima, sempre nella stessa strada, Riggio aveva asportato i pomelli in ottone dalle porte di 4 appartamenti. A seguito della perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi arnesi da scasso e la refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.L’uomo tradotto presso il Tribunale di Palermo è stato giudicato con il rito direttissimo a seguito del quale il 43enne, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura della presentazione alla Polizia giudiziaria.