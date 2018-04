21 aprile 2018- 15:09 Palermo: Cassaro affollato per la 'Via dei librai' (2)

(AdnKronos) - Per tornare ai libri, da segnalare alle 19 la presentazione di “L’esilio di Barbiana”, di Michele Gesualdi, San Paolo editore. Con Sandra Gesualdi (Fondazione Don Lorenzo Milani) e Francesco Lombardo (Comitato scientifico La Via dei Librai); modera Fernanda Di Monte, giornalista, responsabile eventi Librerie Paoline Palermo.LA Via dei Librai è organizzata dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ e dal Comune di Palermo, con i partners: Comitato ‘Ballarò significa Palermo’ e ‘Progetto Albergheria e Capo insieme’; con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni Culturali, di ‘Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale’, dell’Università di Palermo, della Città Metropolitana di Palermo e della Fondazione Federico II. Sponsor: Gesap Aeroporto di Palermo, Confcommercio Palermo, Fotograph e VM Agency, sponsor tecnico. L’evento è inserito nel calendario delle manifestazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e del Maggio dei Libri 2018.