25 luglio 2019- 18:29 Palermo: Castiglia, 'Pedonalizzazione Maqueda e Cassaro sostenuta da I Circoscrizione'

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - “Questa iniziativa dell’assessore Catania è fortemente voluta dalla Prima circoscrizione che in questi due anni incontrando cittadini e commercianti operanti nel centro storico ha registrato la comune esigenza di estendere le aree pedonalizzate anche nei principali assi dello stesso centro storico. Queste sono iniziative molto importanti e sono state studiate per non sfavorire i mercati storici cha avranno accessi privilegiati migliorando l’economia, in particolare per quanto riguarda il mercato storico di Ballarò”. Lo ha detto il presidente della Prima Circoscrizione, Massimo Castiglia in merito alla pedonalizzazione Maqueda e Cassaro.