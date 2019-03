13 marzo 2019- 13:04 Palermo: Cgil, 'auguri di buon lavoro a nuova giunta Orlando'

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - La Cgil Palermo invia "gli auguri di buon lavoro alla nuova giunta, che questa mattina si è insediata con il giuramento degli assessori". “Alla nuova giunta i miei auguri e quelli di tutta la Cgil palermitana – dichiara il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo - Ci aspettiamo da questa nuova giunta grande attenzione al mondo del lavoro e all'occupazione, ai servizi per la città, ai bisogni della gente e siamo certi di poter proseguire all'insegna del dialogo. Con l'amministrazione, le tre organizzazioni sindacali hanno intrapreso un confronto con l'avvio di tavoli tematici su opere pubbliche, servizi, politiche sociali e aziende partecipate, con l’obiettivo di rilanciare Palermo e risolvere i nodi che limitano la crescita della città”. “Ribadiamo che per tutte le scelte e i progetti strategici per lo sviluppo di Palermo è necessario il coinvolgimento sin dall'inizio dei sindacati e non soltanto in fase di emergenza – aggiunge Campo - In quanto rappresentanti degli interessi dei lavoratori e dei cittadini, siamo pronti a dare tutto il nostro apporto”.