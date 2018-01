PALERMO: CINQUECENTO MINORI COMUNITà ALLOGGIO OSPITI DEL TEATRO MASSIMO

4 gennaio 2018- 13:01

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - La Massimo Kids Orchestra, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno del Teatro Massimo diretti da Daniele Malinverno sabato 6 gennaio alle ore 18.30 saranno i protagonisti di un concerto al quale il Teatro Massimo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cittadinanza solidale del Comune di Palermo, ha invitato 500 minori provenienti dalle comunità di alloggio palermitane, con i loro accompagnatori e tutor volontari. "Si tratta – afferma il sindaco Leoluca Orlando, presidente della Fondazione Teatro Massimo – di una iniziativa che conferma l'importanza del dialogo e della collaborazione fra le tante anime e culture della nostra città: il mondo della cultura, quello dell'impresa e quello dell'accoglienza e della solidarietà, insieme per l'unico obiettivo della crescita umana e sociale della nostra comunità. Un percorso di cui il Teatro Massimo è sempre protagonista e motore". "Questo concerto – aggiunge l’assessore Giuseppe Mattina – è la dimostrazione di come l’integrazione e la crescita passino anche e soprattutto attraverso le attività culturali". "L’attenzione verso i bambini da parte del Teatro Massimo – sottolineano il sovrintendente Francesco Giambrone e il direttore artistico Oscar Pizzo – è altissima, con un progetto di crescita culturale che si rivolge alle generazioni che noi riteniamo importanti e strategiche. In questo periodo abbiamo avuto tre concerti consecutivi fatti dalle nostre formazioni di bambini e di ragazzi, che hanno rappresentato tre grandi sfide. Il fatto che tutti e tre i concerti abbiano visto la sala sold out dimostra che all’attenzione del Teatro Massimo per i giovani è seguita una risposta attenta e positiva da parte della città".