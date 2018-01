PALERMO: CINQUECENTO MINORI COMUNITà ALLOGGIO OSPITI DEL TEATRO MASSIMO (2)

4 gennaio 2018- 13:01

(AdnKronos) - La Massimo Kids Orchestra, ultima nata tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo, è composta da bambini e ragazzi tra gli otto e i quindici anni che provengono dalle esperienze più diverse e con differenti percorsi di alfabetizzazione musicale alle spalle. Seguiti dai professori d’Orchestra del Teatro Massimo in qualità di tutors, i giovani affrontano l’importantissima esperienza del far musica insieme. Il Coro Arcobaleno, costituito dal Teatro Massimo in collaborazione con la Consulta delle Culture, è formato da giovani delle comunità immigrate di Palermo, con l’intento di proseguire il loro processo di integrazione con il territorio tramite la musica.Il Coro Arcobaleno e il Coro di voci bianche del Teatro Massimo diretti da Salvatore Punturo e con la partecipazione del pianista Giuseppe Ricotta eseguiranno in apertura del concerto musiche di Bruno Coulais, Harold Arlen, Elton John, John Rutter e Edwin Hawkins. A creare immagini di sabbia sulle loro note sarà la sand artist Stefania Bruno, che negli ultimi anni è stata invitata a prendere parte a esperienze creative in contesti diversissimi e importanti, dal Parlamento europeo di Bruxelles all’Expo di Milano, e ha ricordato Falcone e Borsellino su invito della Questura di Palermo. Nella seconda parte del concerto sotto la direzione di Daniele Malinverno la Massimo Kids Orchestra, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno accompagneranno con le musiche composte da Howard Blake la proiezione del cartone animato The Snowman, ispirato alle illustrazioni di Raymond Briggs, mentre la vicenda sarà narrata da Ernesto Marciante. Al termine del concerto, sponsorizzato da Sicily by car, ai minori ospiti del Teatro verranno offerti i biscotti dell’associazione di ex detenuti Dolce Buonaspina.