11 luglio 2019- 09:27 Palermo: Cisl Fp, 'in pagamento acconto premio 2018 lavoratori ospedale Civico'

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Sarà liquidato l’acconto del 50% del sistema premiante per il 2018 ai lavoratori dell’ospedale Civico di Palermo. Lo rendono noto Carmela Germanà, segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani insieme al gruppo Rsu Cisl al nosocomio palermitano. “Abbiamo sin dall’inizio condiviso la proposta aziendale di procedere al pagamento di un acconto - affermano Germanà e il gruppo Rsu - consapevoli dell’iter amministrativo necessario. In questi mesi abbiamo registrato atteggiamenti tesi a disturbare il procedimento, mettendo in difficoltà i funzionari. Noi sosteniamo e sosterremo sempre la correttezza amministrativa e i risultati ci danno ragione, dato che oggi l’amministrazione riconosce un diritto contrattuale”.