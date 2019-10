24 ottobre 2019- 18:58 Palermo: cittadinanza onoraria a Sabatini

(palermo, 24 ott. Adnkronos) - Cittadinanza onoraria di Palermo per Francesco Sabatini, linguista, filologo italiano e presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Il riconoscimento è stato conferito oggi dal sindaco Leoluca Orlando nel corso di una cerimonia che si è svolta all'Auditorium del SS. Salvatore di Palermo, nell'ambito della XXIII edizione della 'Settimana di Studi Danteschi'.Il conferimento, si legge nella nota ufficiale, è stato assegnato a Sabatini "per essere linguista, filologo, lessicografo, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, professore emerito dell’Università degli Studi di Roma Tre, promotore di un ampio programma di studi, ricerche e informatizzazione della storia e dell'uso odierno della lingua italiana, ideatore della Settimana della lingua italiana nel mondo". E ancora "per essere un riferimento prezioso per la nostra città, con la partecipazione ai lavori delle Settimane di Studi Danteschi, e l’impegno profuso, con entusiasmo e rigore scientifico, in convegni, seminari e laboratori durante i frequenti incontri nelle scuole, di diverso ordine e grado, che costituiscono occasioni preziose per la crescita umana e culturale della nuove generazioni di cittadini, contributo importante al cambiamento culturale di Palermo".