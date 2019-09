30 settembre 2019- 17:02 Palermo: Coldiretti, 'zone franche montane contro abbandono territorio'

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Coldiretti Palermo si schiera a favore dell'istituzione delle zone franche montane nelle Madonie. "Incendi, dissesto idrogeologico, criminalità - sottolinea Coldiretti - Sono alcuni dei danni provocati dallo spopolamento di intere aree della Sicilia dove invece si potrebbe creare lavoro con sgravi fiscali. Non si tratta di ottenere solo l’esonero o la riduzione del pagamento di alcune tasse - aggiunge - si tratta invece di rivitalizzare un territorio, quello madonita, che rappresenta il fiore all’occhiello dell’agricoltura siciliana". "Le zone montane contribuiscono ad offrire un’identità e una specificità che vanno dalla tutela del paesaggio alla produzione agroalimentare - aggiunge - Bisogna che i giovani restino qui ed investano e solo un intervento legislativo può aiutare lo sviluppo e la crescita di questo territorio. Abbiamo molti under 30 laureati che devono per forza emigrare perché il tessuto economico e sociale non permette gli investimenti neanche per iniziare".