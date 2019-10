31 ottobre 2019- 14:33 Palermo: commemorazione defunti, più autobus e biglietto valido per intera giornata

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Autobus potenziati e biglietto valido per l'intera giornata. Sono le disposizioni adottate dall'Amat, su indicazione del Comune di Palermo, per le giornate del 1 e 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti. Il biglietto ordinario dell’autobus al costo di 1,40 euro, normalmente valido 90 minuti, avrà validità giornaliera e, per agevolare le tante persone che si muoveranno verso i cimiteri, saranno potenziate le linee bus 603, 731, 246 e 209 per i cimiteri Rotoli, S. Orsola e S. Maria di Gesù. Al'’interno del cimitero Rotoli inoltre circoleranno tra i viali tre navette gratuite dalle 7 alle 16 e, comunque, fino alla chiusura del cimitero. "Ancora una volta l'Amat condivide la visione dell'aministrazione comunale – ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - volta ad incentivare il trasporto pubblico e ad agevolare la partecipazione dei palermitani a momenti importanti della vita della città".