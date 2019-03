13 marzo 2019- 07:02 Palermo: commercialista gambizzato, notte di indagini

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Sono proseguite per tutta la notte le indagini sul commercialista palermitano Alfonso Fantauzzo, di 62 anni, gambizzato nella tarda serata di ieri nei pressi dello stadio. Il professionista è stato ferito con colpi d'arma da fuoco alle gambe. L'agguato è avvenuto in via Antonio Lo Bianco, una zona residenziale. A sparare sarebbe stato un uomo che gli ha esploso alcuni colpi di pistola alle gambe ed è poi fuggito. Il commercialista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al vicino ospedale di Villa Sofia, non è in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri.