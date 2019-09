25 settembre 2019- 16:05 Palermo: Comune accoglie invito Confcommercio, venerdì incontro su cantieri

Palermo, 25 set. (AdnKronos) - Il Comune di Palermo parteciperà, venerdì 27 settembre, alle 11, alla riunione indetta da Confcommercio per discutere dei nuovi cantieri che partiranno in centro città dal 1 ottobre. L'amministrazione ha così accolto l'appello lanciato dalla presidente Patrizia Di Dio riconoscendone "lo spirito costruttivo". All'incontro saranno presenti l'assessore comunale all’Urbanistica e Mobilità Giusto Catania, tecnici del Comune, Rfi e i responsabili del gruppo D’Agostino subentrato alla Tecnis."La nostra proposta punta a comprendere e condividere le scelte dell’amministrazione - spiega Di Dio - Il primo ottobre partiranno nuovi lavori che si sovrapporranno a quelli già avviati da anni e dei quali non conosciamo la scadenza. Come rappresentante di una importante fetta produttiva della città, mi auguro che la riunione di venerdì, aperta a tutti gli associati, rappresenti il primo passo di una intensa collaborazione che sarà utile alla collettività. Il drammatico momento che stanno vivendo le imprese della città, aggravato dalla presenza di sempre più numerosi cantieri stradali, rende indispensabile un immediato confronto che servirà innanzitutto a conoscere il cronoprogramma dei lavori e a consentire una adeguata programmazione alle aziende che saranno interessate dai lavori in corso, vecchi e nuovi".