PALERMO: COMUNE, AL VIA OGGI DUE NUOVI SPORTELLI IMU

5 febbraio 2018- 07:15

Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - Apriranno oggi due nuovi sportelli di assistenza e informazioni IMU nel polo tecnico di Via Ausonia a Palermo presso i quali "sarà possibile prenotare appuntamenti on line". Saranno aperti il lunedì e venerdì dalle 9 alle 13.30, il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Parte anche il progetto di formazione del personale delle Circoscrizioni, finalizzato ad aprire uno sportello tributi per ogni Circoscrizione, in linea con l’obiettivo di potenziare il decentramento amministrativo.Attivati su impulso dell’ Assessore al Bilancio, Antonino Gentile, due gruppi di lavoro per accelerare l’aggiornamento della banca dati tributaria con le istanze di iscrizione, cancellazioni, variazioni e agevolazioni inviate dai contribuenti e ridurre errori e aggravi che i cittadini non devono subire. "Ciò in attesa di un cambiamento radicale dell’organizzazione, in collaborazione con Anagrafe e Suap. Quando i contribuenti denunceranno la cessazione della residenza all’anagrafe o dell’attività al Suap dovranno essere questi uffici ad aggiornare direttamente la banca dati senza che necessiti un doppio passaggio Anagrafe/Suap/Tributi", si legge in una nota.