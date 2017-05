PALERMO: CONCERTO E MOSTRA PER CELEBRARE I 120 ANNI DEL TEATRO MASSIMO (3)

8 maggio 2017- 16:49

(AdnKronos) - “Il Teatro Massimo è davvero il simbolo di Palermo. Nel bene e nel male – dice Leoluca Orlando - Lo è oggi nel bene, come lo era quel 12 maggio del 1997. Lo era nel male per i tanti prima del 12 maggio 1997. Anni di incredibilmente lunga e inaccettabile chiusura. Ma dopo il concerto splendido del maggio 1997, col maestro Claudio Abbado e i ‘suoi’ Berliner Philharmoniker, il teatro divenne uno dei motori del cambiamento e dell’affermazione della Primavera di Palermo. Oggi il Teatro Massimo è nuovamente al centro del cambiamento ed è nuovamente motore di una rinascita culturale, sociale ed economica. Anche per questo, celebrare quel doppio anniversario, i 120 anni dalla fondazione e i 20 anni dalla riapertura è un modo per guardare al futuro non solo del Massimo ma di tutta la città”.“Ricordo con assoluta chiarezza, come se fosse oggi, quella corsa contro il tempo che portò alla riapertura – dice il vicesindaco Emilio Arcuri – i gatti e gli uccelli annidati in ogni angolo del gigante chiuso, ricordo l’emozione di tagliare per la prima volta la lamiera che circondava la cancellata ed entrare nel foyer, ricordo l’entusiasmo degli sponsor, se ne aggiungeva uno al giorno, che volevano partecipare alla grande festa della città. E ricordo la trepidazione delle ore precedenti all’inaugurazione e la grande gioia della riapertura”.Laura Anello, responsabile delle Relazioni con