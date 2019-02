11 febbraio 2019- 09:25 Palermo: controlli Vigili urbani, multe per 11 mila euro e sequestro discoteca (2)

(AdnKronos) - I prodotti esposti nei banchi di vendita, erano privi dei prezzi e posti in vendita sfusi, privi delle dovute informazioni al consumatore: paese di provenienza, produttore, lotto e data di scadenza. Nel locale non venivano esposte le tabelle degli orari di apertura e chiusura ed una banconista era sprovvista dell'attestato di alimentarista.Conclusi gli accertamenti amministrativi, nel rientro al Comando di via Dogali, gli agenti fermavano un autocarro che percorreva via Maqueda in maniera irregolare. Al controllo, il ventottenne conducente risultava privo di patente di guida, mai conseguita. Pertanto procedevano all'immediata interruzione della circolazione dell'autocarro, eseguendo il fermo amministrativo dello stesso per tre mesi, al ritiro della carta di circolazione ed al verbale di contestazione di 5.111 euro.