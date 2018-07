17 luglio 2018- 16:23 Palermo: Costa Crociere partecipa a Banco alimentare

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Con lo sbarco di Costa Fascinosa a Palermo, il capoluogo siciliano entra ufficialmente nel programma di donazioni alimentari delle navi Costa Crociere, per il recupero e il riutilizzo a fini sociali delle eccedenze alimentari prodotte a bordo delle navi della flotta. Il progetto, nato un anno fa dalla collaborazione tra Costa Crociere e Fondazione Banco Alimentare Onlus, consente la raccolta del cibo preparato, ma non servito, nei ristoranti delle navi e la sua distribuzione a organizzazioni locali che forniscono assistenza a persone in difficoltà. L’iniziativa è partita a Savona nel luglio 2017 e in 12 mesi si avvia alle 50.000 porzioni donate (oltre 42.000 al 9 luglio 2018). Parte integrante del progetto è l'estensione nel Mediterraneo non solo in Italia ma a livello internazionale, come confermato dalla recente implementazione nel porto di Marsiglia.“Essere qui, dopo questo primo intenso anno di attività, pronti ad aggiungere la tappa di Palermo agli altri porti attivi in Italia e in Europa, ci riempie di orgoglio - ha dichiarato Giuseppe Parma, Direttore Generale della Fondazione Banco Alimentare Onlus. - Questo progetto, modello e buona pratica di economia circolare, rappresenta un percorso concreto per costruire un’alternativa al degrado attuale e alla cultura dello scarto, ma anche al pessimismo e all’inazione. La partnership con Costa Crociere ci ha permesso di costruire un reale processo di cambiamento, contribuendo alla crescita di una nuova cultura della sostenibilità in questo settore”.“Palermo è per Costa uno dei principali simboli della bellezza, della cultura e della tradizione gastronomica dell’Italia. I 51 scali programmati per il 2018 e i 45 previsti per il 2019 dimostrano quanto teniamo a questa città e quanto desideriamo venga conosciuta dalla nostra clientela internazionale, che infatti la apprezza per tutto quanto sa offrire. Non potevamo quindi che scegliere Palermo per festeggiare un anno di attività del nostro programma, un’esperienza che stiamo facendo crescere e che ci sta facendo crescere” – ha dichiarato Giuseppe Carino, Vice President Guest Experience di Costa Crociere – “Un percorso realizzato grazie al lavoro di squadra a bordo e a terra, insieme al supporto di una rete di partner importanti come Banco Alimentare, l’Agenzia delle Dogane, la Sanità Marittima e tutti quegli attori che continuano a rendere possibili questi risultati”.