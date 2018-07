17 luglio 2018- 16:23 Palermo: Costa Crociere partecipa a Banco alimentare (2)

(AdnKronos) - “Tutto è cominciato nel luglio 2017 a Savona, e oggi siamo riusciti ad estendere il progetto nel Mediterraneo sia nel nostro Paese, a Civitavecchia e Bari, sia oltre i confini italiani, a Marsiglia. Il nostro impegno è sempre rivolto alla promozione di una maggiore consapevolezza sul valore del cibo, uniti nella lotta contro lo spreco alimentare insieme ai nostri ospiti e lo staff Costa. Oggi celebriamo un nuovo e importante traguardo che ci sprona a fare sempre di più, un ottimo modo per festeggiare i 70 anni di Costa.” – ha dichiarato Stefania Lallai, Sustainability & External Relations Director di Costa Crociere. – “Stiamo studiando la strada migliore per far evolvere questo progetto contestualmente al suo continuo ampliamento, che ha quale valore cardine il garantire alle comunità beneficiarie, laddove possibile, la continuità delle donazioni durante tutto l’arco dell’anno”.Per la stagione Costa Fascinosa farà scalo a Palermo tutti i martedì. Ogni lunedì precedente l’arrivo della nave a Palermo, al termine della cena, verranno raccolti tutti i piatti preparati nelle aree ristorazione e non serviti agli ospiti, i così detti “ready to eat”. I pasti saranno riposti in appositi contenitori di alluminio, sigillati ed etichettati per garantirne la tracciabilità, e poi conservati nelle celle frigorifere di bordo. La mattina seguente, dopo l’attracco della nave al porto di Palermo, i contenitori saranno sbarcati e consegnati ai volontari del Banco Alimentare, che li porteranno alla Missione San Francesco dei Frati Cappuccini di Palermo che offre una media di oltre cento pasti al giorno.“Questa iniziativa - ha commentato Fra Domenico Spatola, il “poeta cappuccino” e primo frate della Missione - è una lodevole iniziativa che rende più umano e vero il sentimento di solidarietà che ci accomuna nel migliorare la qualità della vita di tutti i meno abbienti. È ciò che ci onora e rende meritevole la nostra umanità. Ogni giorno facciamo tanti sacrifici per riuscire ad assicurare un pasto a coloro che sono nel bisogno e una fetta di carne la domenica. Quando i nostri assistiti assaggeranno le prelibatezze donate da Costa Crociere attraverso il servizio di Banco Alimentare sono certo che per loro, ogni martedì, sarà giorno di festa”.