PALERMO: CROLLA SOLAIO PALAZZINA, PAURA ALLA VUCCIRIA

16 maggio 2017- 12:00

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Paura nello storico mercato della Vucciria a Palermo. Il solaio di una palazzina in via Argenteria nuova, nei pressi di piazza Garraffello, è crollato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'area. L'edificio secondo le prime informazioni era disabitato. Non si registrano feriti.