PALERMO: CULTURA E FAIR PLAY AL CONFRONTO TRA I CANDIDATI A SINDACO (2)

10 maggio 2017- 19:39

(AdnKronos) - Leoluca Orlando nel suo primo intervento ha ricordato che "Palermo viene mortificata se chi governa pensa che l'economia viene prima della cultura. Noi siamo convinti che sia la cultura a creare economia". "Bisogna avere un'idea di città, una visione di città. Il tram, ad esempio, è stata una operazione culturale". E annuncia che, in occasione di 'Manifesta' "metteremo delle installazioni artistiche nelle borgate della città, con tanto di wifi che poi resterà. O hai una visione o rischi di fare 'malafiura'", conclude Orlando, applaudito dal pubblico.Nadia Spallitta annuncia che, in caso di vittoria, creerebbe un assessorato "ai Beni comuni", mentre Ismaele La Vardera parla di una app con "cui i giovani possono prenotare gli spazi per gli artisti di strada".