PALERMO: CURE PALLIATIVE, CONVEGNO PER TRENTESIMO ANNIVERSARIO SAMOT (2)

11 dicembre 2017- 15:45

(AdnKronos) - "Si inizierà al mattino con relatori di rilievo regionale e nazionale che condurranno i partecipanti lungo un percorso che, partendo dalle difficoltà riscontrate diffusamente in tutto il Paese nell’attuazione dei principi contenuti nella Legge 38/10 (che ha istituito le Reti Locali di Cure Palliative), focalizzerà l’attenzione sull’evoluzione culturale nel trattamento del dolore e sullo stato di realizzazione della rete regionale di Cure Palliative - spiegano gli organizzatori - Un approfondimento particolare sarà rivolto poi allo sviluppo delle Cure Palliative per i malati non oncologici".Nel pomeriggio alla presenza delle Autorità politiche e cittadine e con la moderazione dei giornalisti Felice Cavallaro e Roberto Puglisi saranno "ripercorse le più importanti tappe dell’evoluzione del modello organizzativo della Samot, costituita proprio il 12 dicembre 1987". Dai perché di una scelta, verranno tracciati i traguardi raggiunti nella lotta contro il dolore e la sofferenza del malato inguaribile, con particolare riguardo a cosa è stato fatto e quanto ancora è possibile fare per supportare la persona nella fase finale della vita.