PALERMO: DAVIDE ENIA, CI VUOLE TEMPO PER SRADICARE ALL'ESTERO STEREOTIPO SU MAFIA (2)

8 giugno 2017- 14:51

(AdnKronos) - Secondo lo scrittore e drammaturgo, autore di libri come 'Così in terra', e 'Italia-Brasile 3-2', "è necessaria una rivoluzione culturale che lavori su due binari: il primo riguarda l'offerta di se al mondo e il secondo è il lavoro su di se". E ricorda le parole di Leonardo Sciascia "che diceva: 'Non temo la mafia fuori di me, ma quella dentro di me, perché sono stato costruito da questo luogo". Davide Enia si chiede: "Cosa può catturare l'attenzione rispetto a un articolo? La parola mafia, anche se poi non c'entra niente, con il contenuto dell'articolo, come accade nel caso dell'intervista al calciatore".