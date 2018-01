PALERMO: DELEGAZIONE BELGA FA VISITA A MISSIONARIO LAICO BIAGIO CONTE

20 gennaio 2018- 15:14

Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - Una delegazione del Parlamento belga è venuta a Palermo per fare visita al missionario laico Biagio Conte che, dopo una settimana di digiuno in segno di solidarietà per i poveri, è ricoverato presso l'infermeria della Missione 'Speranza e carità'. Dal Belgio sono arrivati Aldo Carcaci, deputato belga, e Simon Peterman, professore dell'Università di Liegi. "Sono figlio di emigrati siciliani nato in Belgio - spiega Carcaci - Sono qui per portare la solidarietà del Partito popolare a fratel Biagio per la sua azione. Mette a rischio la sua vita per i senzatetto. Per noi è una lotta importante. Lui fa quello che dovremmo fare tutti, cioè mettere al centro dell'uomo le nostre preoccupazioni"."Sono venuto dal Belgio per vedere fratel Biagio e seguire la sua azione per i più poveri - dice il professore Peterman - La sua azione è molto importante. Ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa per aiutarlo". Biagio Conte ha dormito per oltre una settimana sotto i portici delle Poste centrali di Palermo per chiedere attenzione sui più poveri.