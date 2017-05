PALERMO: DELRIO, CANDIDATURA ORLANDO GRANDE LABORATORIO DI CIVISMO POLITICO

30 maggio 2017- 13:22

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Palermo è un grande laboratorio di civismo politico e può diventare un laboratorio che si espande anche ad altri esperimenti". Ne è convinto il ministro Graziando Delrio, a Palermo per un incontro elettorale a sostegno del sindaco uscente, Leoluca Orlando. "Orlando oggi non deve fronteggiare tanto i suoi avversari politici, ma soprattutto la sfiducia dei cittadini - dice Delrio - Nessuno aveva mai dubitato che Togliatti o De Gasperi facessero i propri interessi, pensavano che facessero gli interessi del popolo". "Palermo è un laboratorio per fare rinascere la speranza - aggiunge il ministro - politica è ricostruire legami di comunità"."E' indiscutibile - dice ancora Delrio - che Orlando abbia costruito una immagine di città metropolitana non che si piange addosso o che si lamenta con atteggiamento di meridionalismo vecchio, ma che conosce le sue bellezze e potenzialità e scommette su un futuro". Poi Delrio ricorda i grandi volumi di passeggeri di "porto e aeroporto" a Palermo. Oltre alle "aree pedonali".