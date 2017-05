PALERMO: DELRIO, FELICE DI APPOGGIARE CANDIDATURA ORLANDO

30 maggio 2017- 13:17

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Sono molto felice che il sindaco di Palermo abbia deciso di ricandidarsi alla guida della città, con lui abbiamo fatto un percorso importante. Abbiamo progetti di sviluppi importanti, cose che sono già diventate realtà. Ha una visione e una capacità di stare vicino ai problemi della gente che per me, che sono stato sindaco, è unica". Lo ha detto il ministro della Infrastrutture Graziando Delrio, a margine dell'incontro elettorale a sostegno del sindaco uscente di Palermo Leoluca Orlando. "La mia amicizia on lui dura da venti anni - dice ancora - e la mia stima che ho per lui è grande. Spero che i cittadini palermitani lo aiutino a continuare il lavoro che fa al servizio di questa città che noi amiamo e su cui abbiamo grandi investimenti in corso".