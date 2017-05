PALERMO: DELRIO, NO A PROMESSE O MANCE ELETTORALI

30 maggio 2017- 13:27

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Per creare lavoro bisogna puntare sugli asset giusti, non sulle promesse o sulle mance elettorali, o accarezzare il pelo a chi vuole il sussidio. Non è questa la strada giusta. Noi dobbiamo dare lavoro". Lo ha detto il ministro Graziano Delrio a Palermo per un incontro elettorale a sostegno di Leoluca Orlando.